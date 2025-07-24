В Киевской области воздушные тревоги будут объявлять по-новому

С четверга, 24 июля, в Киевской области изменили принцип объявления воздушных тревог. Об этом поведал глава ОВА Николай Калашник.

Сказано: «С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцирован. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал поступит только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей области».

Добавляется, что подобная система была протестирована сегодня ночью совместно с Воздушными силами и ГСЧС.

Уверяется, что система отработала надежно и без сбоев.

Информируется: «Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, который соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сфер».

Сообщается, что области продолжается модернизация всей региональной системы оповещения.

Резюмируется, что новая архитектура включает современное оборудование, цифровые каналы связи и резервное питание, что обеспечивает автономную работу даже во время отключений.

Ранее мы писали, что в Украине до конца года откроется 180 подземных школ.