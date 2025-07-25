Байден продал свои мемуары за огромные деньги

Экс-президент США Джо Байден хорошо заработал на своих мемуарах. Как пишет, ссылаясь на инсайдеров, издание The Wall Street Journal, издательская компания Hachette Book Group заплатила за права на них 10 миллионов долларов.

При этом уверяется, что всю сумму политик получил авансом.

Бывшего главу государства представляло агентство Creative Artists, а Hachette Book Group получила права на распространении книги политика по всему миру.

Пока название и сроки выхода книги не уточняются.

Подчеркивается, что рекламная кампания мемуаров зависит от состояния здоровья Джо Байдена.

Ранее Байден наехал на Трампа из-за внешней политики США.