Синоптики спрогнозировали, какая погода ждет украинцев в августе

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в августе. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в последний месяц лета средняя месячная температура воздуха в нашей стране будет в пределах 20-26 тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы.

При этом в западных областях прогнозируют плюс 17-20 (в Карпатах 14-16 тепла), что в пределах нормы.

Говорится, что месячное количество осадков ожидается 23-40 мм, что меньше (64-73%) нормы.

В западных областях должно быть 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), что в пределах нормы.

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