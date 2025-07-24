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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 046 270 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 046 270 солдат

Александр Панько
24.07.25 08:42
105
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 046 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 24 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 046 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 046 танков, 23 047 боевых бронированных машин, 30 746 артиллерийских систем, 1 446 РСЗО, 1 199 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 47 638 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 515 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 56 137 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее стали известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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