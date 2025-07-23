Известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным
Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина
Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ
В Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс
Трамп собирается как следует «надрать зад» Путину, — Грэм
Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий, — Игнат
СМИ узнали возможную дату очередных переговоров Украины и России в Стамбуле
В Киеве частично изменили движение общественного транспорта после ночной атаки