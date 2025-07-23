Известны первые результаты очередных переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Глава украинской делегации в Стамбуле Умеров, после переговоров с Россией заявил, что Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

По его словам, на переговорах также обсуждалось прекращение огня и освобождение заключенных.

Также Умеров подтвердил, что достигнута договоренность об обменах не только военных, но и гражданских лиц.

В свою очередь, глава делегации РФ Мединский заявил, что Россия предложила Украине сформировать три рабочих группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Украина рассмотрит это предложение, добавил глава российской делегации.