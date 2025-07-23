Зеленский высказался о перспективах встречи с Путиным

В новом обращении президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений. В частности, он оценил суть встречи делегаций нашей страны и России в Стамбуле, которая состоится сегодня.

Глава государства сказал: «Рассчитываем, что сегодняшняя дальнейшая возможность на встрече с российской стороной в Стамбуле – возможность сделать правильные шаги – не будет потеряна. Мы настроены дальше работать для освобождения наших людей из российского плена, для возвращения наших украинских детей, для реального прекращения огня».

Добавляется при этом: «Приоритет – подготовка встречи лидеров, и у нашей делегации есть необходимая сила для этого – директивы для обсуждения основных вопросов».

Ранее Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина.