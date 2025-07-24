Генпрокурор Украины сделал необычное предложение журналистам

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сделал необычное заявление, общаясь с журналистами. Его слова цитирует «Интерфакс-Украина».

Он сказал: «Я несу ответственность и должен принимать свои решения в соответствии с законами, которые регламентируют мои полномочия».

Чиновник добавил: «Я могу отвечать сейчас перед вами, что я буду не злоупотреблять своими правами предоставленными и увеличенными, конечно, только на словах. А проверить – общество, и правоохранительные органы, и парламент – может только по действиям моим, которые состоятся в будущем. Правильно? Могу кровью расписаться, если вам поможет».

Генпрокурор отметил, что у него не спрашивали мнения относительно увеличения полномочий генпрокурора и сам он об этом не просил.

Ранее Верховная Рада утвердила нового генерального прокурора Украины.