В Днепре женщину зарезали возле банкомата

Рано утром среды, 23 июля, в Днепре произошло кровавое преступление. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что возле банкомата на Слобожанском проспекте был обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями.
Копы говорят, что она скончалась на месте от полученных ран.
Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и работают с вероятным подозреваемым.
Очевидцы говорят, что погибшая снимала наличные с банкомата, когда неизвестный подошел к ней сзади и напал.
Не исключено, что нападавшим был несовершеннолетний парень.
Ранее в Киеве мужчина стрелял по автомобилю.