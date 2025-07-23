В Днепре женщину зарезали возле банкомата

Рано утром среды, 23 июля, в Днепре произошло кровавое преступление. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что возле банкомата на Слобожанском проспекте был обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями.

Копы говорят, что она скончалась на месте от полученных ран.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство и работают с вероятным подозреваемым.

Очевидцы говорят, что погибшая снимала наличные с банкомата, когда неизвестный подошел к ней сзади и напал.

Не исключено, что нападавшим был несовершеннолетний парень.

Ранее в Киеве мужчина стрелял по автомобилю.