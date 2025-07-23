Песков намекнул на возможную встречу Зеленского и Путина

Вечером среды, 23 июля, во дворце Чираган в центре Стамбула состоится третья встреча делегаций Украины и России. В Кремле поделились ожиданиями от переговоров в Турции.

Об этом высказался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он сказал, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к обсуждению возможности встречи президентом Владимира Зеленского и Владимира Путина: «Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов, это и есть подготовка встречи. В этом плане да».

Чиновник добавил: «Без того, как проделать всю вот эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно. Иначе на высшем уровне придется выполнять вот эту черновую, очень сложную и очень емкую работу».

Также в Кремле отметили: «Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций».

Глашатай России резюмировал: «Естественно, никто такой легкой дороги не ожидает. Естественно, это будет очень сложный разговор. Проекты диаметрально противоположны».

Ранее Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле.