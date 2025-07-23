Жертвами ДТП в Украине за полгода стали 1 367 человек

Украинцы продолжают гибнуть в ДТП. О ситуации за первое полугодие информирует «Укравтопром».

Сообщается, что за шесть месяцев 2025-го года в авариях погибли 1367 человек, в том числе 69 детей.

Различные травмы получили 13 895 людей.

Добавляется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с погибшими или травмированными практически не изменилось (11 194 случая).

Сказано, что чаще всего в ДТП люди гибли из-за превышения скорости (751 жертва).

Информируется при этом, что еще одной причиной, по которой люди погибали в ДТП, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (95 жертв). Кроме этого еще 67 человек погибли из-за перехода дороги в неположенном месте.

По данным полиции, наибольшее количество аварий в нашей стране происходит между 16-00 и 19-00, а самым опасным днем недели является пятница.

Ранее во Львовской области произошло резонансное ДТП с машиной полиции.