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Новости > В семи областях Украины зафиксированы проблемы с электричеством

В семи областях Украины зафиксированы проблемы с электричеством

Александр Панько
23.07.25 12:47
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В семи областях Украины зафиксированы проблемы с электричеством

На утро среды, 23 июля, в Украине вновь фиксируются проблемы с электричеством. О текущей ситуации поведали в «Укрэнерго».

Там говорят: «Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза и сильные порывы ветра) были полностью или частично были обесточены 122 населенных пункта в семи областях нашей страны».

Указывается, что бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Кроме этого информируется, что в результате ночной массированной дроновой атаки на критическую инфраструктуру есть перебои с электроснабжением в одном из прифронтовых регионов.

Информируется, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Увы, ситуацию осложняет периодическое объявление воздушной тревоги, во время которой работы на поврежденных объектах вынужденно приостанавливаются.

В то же время, в Минэнерго рассказали, что речь идет о Сумской области. Прошлой ночью россияне нанесли удар по одному из объектов АО «Сумыоблэнерго».

Сообщается: «В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время для части потребителей электроэнергии действуют ограничения. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки. Благодаря их профессиональным и оперативным действиям уже удалось восстановить питание для большей части потребителей».

Добавим, что в Украине потребление электроэнергии снизилось на 4,9% по сравнению с показателями вторника. Причина таких изменений – спад жары в части регионов, а  также солнечная погода в большинстве областей (кроме части северных), что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Ранее непогода основательно потрепала Полтавскую область.

Тэги: общество, погода, война, регионы, электричество, новости Украины

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