Трамп заключил торговые соглашения с тремя странами Азии

Президент США Дональд Трамп продолжает заключать торговые соглашения. Очередными партнерами США стали три страны Азии – Япония, Индонезия и Филиппины.

Так, политик отметил, что торговая сделка с Японией приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15% пошлины в ответ.

Добавляется, что Япония запустит торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.

Он подчеркнул: «Мы всегда будем поддерживать прекрасные отношения с Японией».

Кроме этого американский лидер рассказал, что торговые соглашения с Индонезией и Филиппинами предусматривают 19% пошлины на товары, импортируемые из обеих стран. При этом товары из США, поставляемые туда, не будут облагаться пошлиной.

Данное заявление прозвучало после его встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.

Дональд Трамп резюмировал: «Это был замечательный визит, мы заключили торговое соглашение».

Ранее Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО.