Медики посоветовали пожилым людям пить козье молоко

Международная группа медиков поведала о небывалой пользе козьего молока для пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что обогащенное витаминами козье молоко эффективнее коровьего в борьбе с возрастной мышечной атрофией.

Поясняется, что саркопения (прогрессирующая потеря мышечной массы, силы и функциональности) становится все более острой проблемой на фоне стареющего населения. Увы, данным заболеванием страдают от 10 до 27% людей по всему миру.

Во время опыта специалисты анализировали, как разные виды молочных продуктов влияют на течение саркопении. Мышей с признаками заболевания разделили на группы и в течение восьми недель кормили либо цельным козьим молоком, либо его обезжиренной версией (как с добавками витамина D и кальция, так и без), или же цельным коровьим молоком.

В итоге было установлено, что все молочные продукты в той или иной степени улучшали состояние мышечных волокон и снижали уровень воспаления в организме. Но наиболее выраженный эффект наблюдался у групп, получавших козье молоко. Лишь данный вид молока способствовал значительному снижению жировой массы.

Добавляется, что именно обезжиренное обогащенное козье молоко активировало ключевые молекулярные пути, связанные с ростом и восстановлением мышц.

Кроме этого было подтверждено положительное влияние молочных продуктов на микрофлору кишечника: у всех подопытных животных увеличивалось количество полезных бактерий рода Leuconostoc.

Подчеркивается, что козье молоко дополнительно способствовало размножению Acinetobacter и Lactococcus.

Резюмируется, что положительный эффект от употребления козьего молока был выявлен только в экспериментах на животных, но полученные данные позволяют предположить, что продукт может стать профилактическим средством против саркопении и у людей.

Ранее стало известно о небывалой пользе верблюжьего молока.