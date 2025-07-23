Американцы узнали о сне нечто поразительное

Эксперты из Мичиганского университета в США узнали о сне кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у всех живых существ чередуются фазы медленного и быстрого сна – подобная структура играет ключевую роль в сохранении и расчистке воспоминаний.

Во время опыта специалисты следили за мозгом спящих мышей, изучая поведение нейронов в гиппокампе, то есть области, связанной с памятью.

Было установлено, что в фазу медленного сна активизируются нейроны, закрепляющие недавние события, а в фазу быстрого сна мозг обрезает лишние связи, чтобы сохранить четкость воспоминаний.

Указывается при этом, что нарушение этого порядка может не укрепить память, а наоборот способно стереть ее.

Ученые использовали как поведенческие эксперименты, так и компьютерное моделирование. Они анализировали виртуальные нейронные цепи, включавшие возбуждающие и тормозные клетки мозга.

Оказалось, что уровень нейромедиатора ацетилхолина (разный в зависимости от фазы сна) определяет, какие связи усиливаются, а какие подавляются.

Говорится: «Медленный сон дает воспоминаниям шанс закрепиться, а быстрый упорядочивает их, чтобы они не спутались. Это как уход за кустом: сначала ему дают разрастись, а потом придают форму».

Подчеркивается, что эта модель пока отражает только базовые процессы, но американцы считают ее важным шагом к пониманию механизмов памяти и причин нарушений сна, таких как бессонница или нарколепсия. Теперь они планируют проверить, как мозг обрабатывает более сложные воспоминания, включая эмоциональные и временные последовательности.

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