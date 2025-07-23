Ситуация на фронте: за сутки произошло 167 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна актуальная ситуация на фронте.

О ней на утро среды, 23 июля, информировал Генштаб ВСУ.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 167 боевых столкновений.

Также говорится: «Противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб».

Добавляется: «Кроме этого россияне совершили 5 686 обстрелов, в том числе 39 из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3 579 дронов-камикадзе».

Ранее в Украине разбился истребитель Mirage-2000.