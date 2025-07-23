В Украине разбился истребитель Mirage-2000

В Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000. Данную информацию подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Этот самолет наша страна получила от Франции.

Указывается: «Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем, летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта».

Он призвал не прибегать к преждевременным выводам относительно крушения истребителя.

Говорится: «С техникой в небе такое бывает, причины выяснят. Подобные события не редкость в мировой практике. Главное – жив-здоров, и без последствий на земле».

Ранее мы писали, что Украина рассчитывает получить новые Mirage от Франции.