ВОЗ пугает новым вирусом – его переносят комары

В ВОЗ бьют тревогу – миру угрожает вирус Чикунгунья, который переносят комары. Об этом информирует Reuters.

Медики уже выступили с призывом к принятию срочных мер для предотвращения эпидемии, которая охватила весь мир два десятилетия назад.

Стоит отметить тот факт, что подобное заявление о заразе, от которой пока что не существует лечения, было сделано на фоне новых вспышек заболеваемости, которые распространились на Европу и другие континенты.

Так, по оценкам экспертов, 5,6 миллиарда человек проживают в 119 странах, подверженных риску заражения вирусом.

В то же время, по словам медицинского сотрудника организации Дианы Рохас Альварес, заболевание может вызывать высокую температуру, боли в суставах и даже инвалидность.

Отмечается, что новый всплеск заболеваемости начался в начале этого года. Больше всего зараженных было зафиксировано на островах Индийского океана.

Указывается, что сейчас вирус распространяется в таких странах, как Мадагаскар, Сомали и Кения, а также в Юго-Восточной Азии, включая Индию.

В то же время специалисты обеспокоены из-за роста числа заболеваемости в Европе.

Например, во Франции с 1 мая зарегистрировано около восьми сотен зараженных, которые прибыли с вирусом из других стран. Были также случаи, когда люди заражались внутри страны, не посещая эндемичные районы. А вот на прошлой неделе случай заболевания был также выявлен в Италии.

Ранее мы писали, что китайцы бьют тревогу из-за жуткой особенности птичьего гриппа.