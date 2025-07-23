В Румынии создадут армию добровольцев

Власти Румынии решили укрепить военный резерв. В стране создают контрактную армию добровольцев.

Об этом поведали в министерстве обороны.

На военную службу будут брать граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Указывается, что данная инициатива предлагает четырехмесячную оплачиваемую программу подготовки, после прохождения которой участники будут приобретать статус резервистов.

Добавляется, что все желающие смогут продолжить службу уже как профессиональные военнослужащие.

В то же время местный министр обороны Ионуц Моштану говорит, что подобное новшество должно омолодить резерв Вооруженных сил, так как средний возраст нынешних резервистов в Румынии составляет 48-50 лет, а это создает угрозу оперативной готовности страны в условиях меняющейся ситуации с безопасностью.

Ранее мы писали, что в Румынии введут цензуру в интернете из-за войны в Украине.