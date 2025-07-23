В Киеве мужчина стрелял по автомобилю

В Киеве произошел громкий инцидент. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что в Подольском районе правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия из-за конфликта с водителем по автомобилю во дворе жилого комплекса.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас оружие уже изъято, а злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Добавляется, что начато производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство с применением оружия». Подозреваемому грозит до семи лет заключения.
Ранее в Киеве застрелили мужчину.