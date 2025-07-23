Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

Секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит делегацию Украины для переговоров с российской стороной. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм по результатам совещания по переговорной работе во вторник, 22 июля.

«Руководитель Офиса Андрей Ермак доложил о координации нашей дипломатической работы с партнерами в Европе и Соединенных Штатах. Я поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит делегацию Рустем Умеров, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента», — написал глава государства.

Во время этого совещания Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с россиянами в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время.

«Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны», — отметил президент.

Он напомнил, что Украина максимально прозрачна.

«Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама же и начала», — отметил глава государства.

Напомним, в Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров.