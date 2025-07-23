Почти сотня украинцев стала жертвами торговли людьми с начала года

За первые шесть месяцев 2025 года 99 граждан Украины получили статус пострадавших от торговли людьми, что меньше, чем 102 человека за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Минсоцполитики, передает УНН.

Снижение зафиксировано в большинстве категорий эксплуатации, кроме продажи детей.

Согласно статистике, за первые полгода 2025 года:

— от трудовой эксплуатации пострадало 12 человек, тогда как за весь 2024 год — 15 человек;

— от сексуальной эксплуатации пострадало 4 человека. В 2024 году от сексуальной эксплуатации пострадало 13 человек;

— от вовлечения в попрошайничество пострадал один человек. В 2024 году — 7 человек;

— от продажи детей пострадал 1 ребенок. Такая же статистика была зафиксирована и в 2024 году;

— от использования в вооруженных конфликтах пострадало 6 человек, в то время как в 2024 году было 19 пострадавших.

За 6 месяцев 2025 года пострадавших от вовлечения в преступную деятельность не было, тогда как в 2024 году пострадало 4 человека.

Также в 2025 году 70 человек (123 человека в 2024 году) пострадали от «других» видов торговли людьми.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине выявлено до 500 фактов торговли людьми.