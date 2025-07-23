Названа неожиданная причина, по которой буксует мобилизация в Украине

Нехватка личного состава остается одной из самых больших проблем Сил обороны. Однако, похоже, что недостаточные темпы мобилизации среди прочего вызваны некоторыми «абсурдными» ситуациями. Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он рассказал, что как-то на заседании комитета в Верховной Раде обсуждалась проблема того, что более миллиона украинских мужчин до сих пор не встали на воинский учет, или не обновили учетные данные. На вопрос депутатов, оповещали ли этих людей повестками, был неожиданный ответ: «Не всех. Потому что не было денег на конверты».

«Вы понимаете? Не было денег на конверты, чтобы известить людей. Это абсурд!», — возмущается народный депутат.

Напомним, в Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней.