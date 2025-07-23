Немцы рассказали о размножении растений кое-что важное

Эксперты из Института генетики растений имени Лейбница в Германии узнали о размножении растений кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они выявили ключевой белок, который регулирует, как растения обмениваются генами во время размножения.

По их словам, речь идет о SCEP3, который влияет на частоту и распределение генетических обменов между хромосомами, что критически важно для разнообразия потомства.

Поясняется, что в основе полового размножения лежит мейоз, то есть процесс, при котором образуются клетки с половинным набором хромосом.

Говорится, что в его начале происходит рекомбинация: парные хромосомы обмениваются участками ДНК, что обеспечивает генетическое разнообразие, однако природа строго контролирует, где и как часто происходят такие обмены, что ограничивает возможности селекции растений.

Ученые подчеркивают, что в данном процессе ключевую роль играет синаптонемальный комплекс – белковая структура, соединяющая хромосомы.

Отмечается, что до недавних пор были известны только три белка, участвующие в его формировании у растения Arabidopsis thaliana. Сейчас же биологи выявили SCEP3, а также установили, что он не просто скрепляет хромосомы, но и регулирует активность обмена генами.

Оказалось, что если выключить SCEP3 с помощью технологии CRISPR, у потомства будут чаще происходить кроссинговеры.

Немцы рассказали: «Так называют обмен кусочками ДНК, ведущий к появлению новых признаков у растений. К примеру, цвета или устойчивости к определенной болезни. При этом исчезает разница между мужскими и женскими половыми клетками, у которых обмены обычно происходят по-разному».

Белок SCEP3 встречается у многих растений, из-за чего способен играть ту же роль и у сельскохозяйственных культур.

Резюмируется: «Понимание того, как он работает, открывает путь к более точной селекции, когда нужные сочетания генов можно получать быстрее и с меньшими потерями. Это особенно важно для выведения сортов, устойчивых к болезням, засухе и другим вызовам климата».

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