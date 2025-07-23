Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Немцы рассказали о размножении растений кое-что важное

Немцы рассказали о размножении растений кое-что важное

Агата Кловская
22.07.25 14:30
265
Немцы рассказали о размножении растений кое-что важное

Эксперты из Института генетики растений имени Лейбница в Германии узнали о размножении растений кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они выявили ключевой белок, который регулирует, как растения обмениваются генами во время размножения.

По их словам, речь идет о SCEP3, который влияет на частоту и распределение генетических обменов между хромосомами, что критически важно для разнообразия потомства.

Поясняется, что в основе полового размножения лежит мейоз, то есть процесс, при котором образуются клетки с половинным набором хромосом.

Говорится, что в его начале происходит рекомбинация: парные хромосомы обмениваются участками ДНК, что обеспечивает генетическое разнообразие, однако природа строго контролирует, где и как часто происходят такие обмены, что ограничивает возможности селекции растений.

Ученые подчеркивают, что в данном процессе ключевую роль играет синаптонемальный комплекс – белковая структура, соединяющая хромосомы.

Отмечается, что до недавних пор были известны только три белка, участвующие в его формировании у растения Arabidopsis thaliana. Сейчас же биологи выявили SCEP3, а также установили, что он не просто скрепляет хромосомы, но и регулирует активность обмена генами.

Оказалось, что если выключить SCEP3 с помощью технологии CRISPR, у потомства будут чаще происходить кроссинговеры.

Немцы рассказали: «Так называют обмен кусочками ДНК, ведущий к появлению новых признаков у растений. К примеру, цвета или устойчивости к определенной болезни. При этом исчезает разница между мужскими и женскими половыми клетками, у которых обмены обычно происходят по-разному».

Белок SCEP3 встречается у многих растений, из-за чего способен играть ту же роль и у сельскохозяйственных культур.

Резюмируется: «Понимание того, как он работает, открывает путь к более точной селекции, когда нужные сочетания генов можно получать быстрее и с меньшими потерями. Это особенно важно для выведения сортов, устойчивых к болезням, засухе и другим вызовам климата».

Ранее японцы раскрыли механизм старения растений.

Тэги: ученые, мир, наука, растения

Комментарии

Статьи

22.07.25 17:05

Криптореволюция Трампа

Автор: «Фраза»

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.07.25 16:56

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, — NYP

22.07.25 16:21

Американцы сообщили о смещении оси вращения земной коры

22.07.25 16:12

Китайцы превратили метанол в сахар

22.07.25 15:50

Озвучены оборонные потребности Украины на следующий год

22.07.25 15:28

Ученые выяснили, до какого возраста ребенку нельзя пользоваться смартфоном

22.07.25 14:49

Стало известно, чем развод опасен для мужчин

22.07.25 14:14

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

22.07.25 13:51

Почти сотня украинцев стала жертвами торговли людьми с начала года

22.07.25 13:21

Названа неожиданная причина, по которой буксует мобилизация в Украине

22.07.25 14:14

Зеленский рассказал, кто возглавит делегацию на переговорах с РФ

22.07.25 11:15

В Кремле озвучили тему третьего раунда переговоров

22.07.25 09:38

Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле

21.07.25 14:21

В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс

21.07.25 12:19

Трамп собирается как следует «надрать зад» Путину, — Грэм

21.07.25 11:43

Киев пережил одну из самых масштабных атак: более полутора десятков прямых попаданий, — Игнат

21.07.25 09:47

СМИ узнали возможную дату очередных переговоров Украины и России в Стамбуле

21.07.25 09:27

В Киеве частично изменили движение общественного транспорта после ночной атаки

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

16.07.25 15:20

В море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона

18.07.25 09:59

Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер

17.07.25 09:00

Госдеп прокомментировал усилия Трампа по Украине

18.07.25 13:46

Физики зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией

16.07.25 15:37

Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

16.07.25 16:17

Выявлены генетические причины агрессии

16.07.25 12:48

Ученые рассказали, как легко улучшить качество сна

Фото и Видео
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Зеленский озвучил дату новых переговоров с Россией в Стамбуле
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди