Эксперты авторитетного агентства Bloomberg поведали о важности завершения войны в Украине для президента США Дональда Трампа. Они предупреждают его о возможных последствиях.

В публикации сказано: «На первый взгляд, американская вовлеченность в Украине имеет мало общего с 20-летней войной в Афганистане. Но для Дональда Трампа есть сходства: разрешение войны оказывается непростой задачей, и чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что он будет нести ответственность, а возможно, и вину».

Добавляется, что более глубокое втягивание главы государства в войну в нашей старне может вызвать гнев его сторонников из движения MAGA.

Однако, как подчеркивается, что если он будет наблюдать за продвижением России и не предоставлять при этом дополнительную помощь Украине, то может столкнуться с обвинениями в том, что сделал недостаточно.

Ранее в Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине.