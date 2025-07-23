Стало известно, чем развод опасен для мужчин

Эксперты из университета Мельбурна в Австралии поведали о жуткой опасности для мужчин. По их словам, расставание или развод существенно повышают риск самоубийства у них.

В ходе опыта специалисты оценили данные 29 ранее опубликованных научных работ из 30 стран, которые охватили более 106 миллионов мужчин.

Акцент был сделан на частоте возникновения суицидальных мыслей у мужчин, переживших развод или расставание, но не смерть любимого человека.

Оказалось, что после разрыва отношений вероятность самоубийства у мужчин возрастает почти в пять раз по сравнению с теми, кто состоит в браке.

Добавляется, что особенно уязвимой оказалась группа мужчин младше 35 лет, у которых риск суицида после расставания увеличивается примерно в девять раз.

Сказано, что в среднем у разведенных мужчин этот показатель выше в 2,8 раза по сравнению с женатыми.

Говорится: «Попытки уйти из жизни могут быть связаны не только с эмоциональными переживаниями, такими как тревога, стыд и чувство потери, но и с социальной изоляцией. Часто жена или партнерша оказывается единственным или главным источником поддержки, и после разрыва мужчина остается в эмоциональном вакууме».

Подчеркивается важность системной помощи.

Ученые информирует, что следует развивать у мужчин навыки эмоциональной саморегуляции, создавать сообщества и группы поддержки, а также повышать внимание к психическому состоянию мужчин, переживающих развод или тяжелое расставание. Подобные меры могут существенно снизить риски и спасти множество жизней.

Ранее оказалось, приложения и сайты для знакомств теряют популярность.