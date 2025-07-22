Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 044 250 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 22 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 044 250 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 038 танков, 23 035 боевых бронированных машин, 30 680 артиллерийских систем, 1 445 РСЗО, 1 199 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 47 437 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 533 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 55 953 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 935 единиц специальной техники.

Ранее Шмыгаль рассказал, сколько денег нужно Украине для закрытия дефицита закупок оружия.