Каспийское море рекордно обмелело

Каспийское море серьезно обмелело. Его уровень упал до рекордно низкой отметки.

Об этом поведал представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Сказано, что сейчас уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений, и составляет уже менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

Эксперт рассказал, что его уровень начал быстро снижаться после 2020-го года, а с 2022-го по 2023-й год он упал аж на 29 сантиметров.

Информируется, что на подобную ситуацию влияет усиливающее испарение воды с поверхности моря и рек из-за увеличения выбросов парниковых газов и повышения температуры, а также активное потребление воды из рек, впадающих в Каспий.

Сообщается, что сильнее всего снижение уровня воды заметно на наиболее мелководной северной части в России и Казахстане.

Добавляется, что уменьшение пресноводного стока Волги и понижение уровня воды в Каспии влияет на воспроизводство местных рыб, например килек или морских каспийских сельдей.

Также обмеление создает и новые биотопы, формирует новую дельту Волги. В последние годы выросла популяция жереха – эта промысловая рыба нашла себе новые места нагула во вновь образовавшихся водотоках.

Резюмируется, что если в ближайшие пять-шесть лет маловодье на Волге сохранится, то уровень Каспийского моря может понизиться еще на метр.

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