Эрдоган заявил, что Турция должна немедленно стать членом ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал громкое заявление. Оно прозвучало после его возвращения из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.

Политик считает, что его страна должна без промедления стать членом ЕС.

Он сказал: «Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов».

Добавляется: «Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели – полноправному членству. Когда ЕС решает этот вопрос стратегически и дальновидно, для них нет никаких препятствий для принятия немедленных мер».

Подчеркивается, что политические барьеры против Турции должны быть срочно устранены.

Также говорится: «Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения на справедливой и равноправной основе. Если принять во внимание события в Европе и вокруг нее, а также разногласия внутри ЕС, то станет очевидной потребность ЕС в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция».

Лидер страны отметил: «Как я уже говорил, Турция – это последний выход перед мостом для ЕС. Мир меняется, Европа уже изменилась. Избавление от влияния устаревших, навязчивых политических представлений может стать шагом, который позволит ЕС вступить в новую эру и устремить его в будущее. Как Турция мы готовы к полноправному членству».

Ранее Эрдоган двояко высказался по поводу завершения войны в Украине.