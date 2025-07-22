В Кремле заявили, что Путин готов обсуждать мир в Украине. Но есть нюанс

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов двигаться в направлении мирного урегулирования войны в Украине. Однако, главной целью Москвы по-прежнему является достижение своих целей, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

Также Песков сказал, что мир уже привык к иногда «жесткой» риторике президента США Дональда Трампа. В то же время, как указывает издание, он напомнил, что Трамп также пообещал искать пути для достижения мирного соглашения.

«Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее довести урегулирование ситуации в Украине до мирного завершения. Это длительный процесс, он требует усилий, и это нелегко», — сказал Песков.

Издание отмечает, что пресс-секретарь Путина подчеркнул, что для России главным является достижение поставленных целей, которые для них понятны.

Указывается, что в понедельник, 14 июля глава Белого дома объявил о более жесткой позиции в отношении России и пообещал предоставить Украине новую партию военной помощи. В нее, как упоминает издание, могут войти системы противоракетной помощи Patriot.

Также Трамп объявил, что дает России срок в 50 дней, чтобы согласиться на прекращение огня, иначе США готовы ввести вторичные пошлины в размере 100% не только против РФ, но и ее партнеров.

Напомним, СМИ узнали возможную дату очередных переговоров Украины и России в Стамбуле.