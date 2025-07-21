Такер Карлсон выдал странное заявление о войне

Скандальный американский блогер, пророссийский журналист Такер Карлсон выдал новую порцию сомнительных заявлений о российско-украинской войне. В частности, по его словам, Москве якобы уже удалось добиться некоторых своих целей. Такое мнение он высказал в интервью Bild.

«Они (в России) хотели, чтобы Запад отступил. И в каком-то смысле они победили. И мы должны это признать. Я не сторонник того, чтобы Россия выигрывала что-либо. Я американец. Я хочу победить. Но мы не можем лгать самим себе. Они победили. Они захватили землю и не обязаны ее возвращать», — сказал Карлсон.

Он уверен, США могут заставить Россию вернуть Украине захваченные территории только с помощью ядерных бомбардировок. Журналист заверил, что именно это якобы можно считать победой РФ.

«И победитель может устанавливать хоть и не все условия, но, как в свое время выяснила Германия, многие из них», — добавил Карлсон.

Напомним, что ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США «проиграли войну с Россией». Он добавил, что Украина их якобы никогда «не волновала».