Потребление электричества в Украине снизилось, но проблемы сохраняются

Из-за непогоды (грозы и сильный ветер) на утро понедельника, 21 июля, в Украине были полностью или частично обесточены 35 населенных пунктов в четырех областях. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается, что бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Добавляется, что восстановление электроснабжения всех обесточенных абонентов планируется до конца суток.

Также говорится о том, что потребление электроэнергии снизилось на 5,4% по сравнению с показателями предыдущего рабочего дня, в пятницу. Кроме этого на 4,1% снизился суточный максимум потребления.

Поясняется, что причина этому – установление умеренной температуры воздуха в большинстве регионов (кроме южных), а также ясная погода на значительной территории нашей страны, что обусловливает высокую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

В то же время украинцев просят учитывать погодные условия и перенести использование мощных электроприборов на день с 10-00 до 16-00, так как в это время наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

Ранее в результате ночной атаки России в Киеве пострадали электрические сети.