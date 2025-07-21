Владимиру Путину лучше не испытывать терпение президента США Дональда Трампа. Китаю, Индии и Бразилии следует отказаться от дешевой российской нефти. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм в интервью Fox News.

«Путин, твой черед близится, Дональд Трамп — это Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается как следует надрать тебе зад», — сказал он.

По его словам, Трампу надоела эта игра.

«Если бы я был на месте Путина, я бы поскорее сел за стол переговоров», — добавил сенатор.

Грэм заявил, что Трамп собирается ввести тарифы против тех, кто покупает российскую нефть: Китая, Индии и Бразилии.

«Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть... мы обложим вас жесткими тарифами и раздавим вашу экономику», — сказал сенатор.

Скотти Шеффлер — американский гольфист, олимпийский чемпион, двукратный победитель Мастерз в 2022 и 2024 годах, победитель чемпионата PGA в 2025, более 80 недель лидер мирового рейтинга. Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона Шеффлер завоевал на Парижской олимпиаде 2024 года.

Напомним, Путин отверг ультиматум Трампа.