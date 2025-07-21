Зеленский назначил 16 новых послов Украины

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Были назначены новые послы Украины. Об этом президент написал в Telegram.

«После докладов военных и министра внутренних дел Украины сегодня утром провел совещание с министром иностранных дел Украины и командой Офиса. Финализировали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов», — сообщил Зеленский

По его словам, для каждого дипломата были определены персональные задачи и критерии оценки результативности.

«Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — сказал он.

Напомним, обнародован состав нового правительства.