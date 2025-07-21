Ночь на 21 июля стала одной из самых тяжелых для Киева за последнее время. По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано более 15 попаданий. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Россия осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины, в частности по столице.

Как сообщил Игнат, по Киеву зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по различным объектам.

Кроме того, город претерпел серьезные разрушения в местах падения сбитых воздушных целей.

«Ночь была сверхсложная не только на Франковщине, также громко было в Киеве имеем более полутора десятка попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве не спокойной, также атакован и Харьков и другие регионы», — сказал Игнат.

По его словам, оккупанты били не только по тылу, но и активно атаковали линию фронта дронами-камикадзе.

«Даже вчерашнее сообщение, что из 57 дронов 18 сбито и 7 подавлено, свидетельствует: атаки шли по линии фронта, где их сбивать крайне сложно», — отметил спикер.

Россия применила сразу несколько типов вооружения — в частности крылатые и аэробаллистические ракеты, однако они не достигли своих целей.

«Ракеты, как крылатые, так и аэробаллистические, не достигли своих целей. Были либо подавлены, либо сбиты огневыми средствами ПВО», — добавил Игнат.

Напомним, в результате атаки пострадали шесть районов Киева, количество раненых снова возросло.