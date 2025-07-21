Американцы назвали диету против головной боли

Медики из США озвучили диету против головной боли. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что диета с повышенным содержанием омега‑3 жирных кислот может эффективно снижать частоту и силу хронических головных болей.

В опыте участвовали 122 пациента с посттравматическими головными болями. В течении двенадцати недель они придерживались одного из двух типов рациона.

Поясняется, что первый представлял собой стандартную диету с обычным соотношением омега‑3 и омега‑6 жирных кислот. Добровольцы из второй группы потребляли больше омега‑3 и меньше омега‑6.

Американцы рассказали, что омега-кислоты поддерживают работу сердца, мозга, нервной системы, иммунной системы и улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Организм человека не может синтезировать их самостоятельно, поэтому эти соединения поступают с пищей.

Принято полагать, что дефицит омега-3 в организме и избыток омега-6 ведет к дисбалансу и увеличивает риск различных воспалительных процессов. Кислот второго типа особенно много в кондитерских изделиях, полуфабрикатах, фастфуде и колбасных изделиях, хотя в малых количествах они необходимы для поддержания здоровья.

Информируется, что у подопытных, потреблявших больше омега-3, длительность головных болей в среднем сократилась на два дня в месяц. Интенсивность боли при этом снизилась на 30% по сравнению с контрольной группой.

В итоге анализ крови подтвердил повышение уровня противовоспалительных соединений, связанных с омега‑3, в организме испытуемых из первой группы.

Сообщается, что коррекция рациона может стать безопасным и доступным способом дополнить лечение хронических головных болей, особенно для пациентов с черепно‑мозговыми травмами.

Резюмируется, что одобренных методов терапии таких состояний пока не существует.

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