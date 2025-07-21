Японцы обнаружили неожиданную пользу кофеина

Эксперты из университета Цукубы в Японии выявили неожиданную пользу кофеина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в умеренных количествах он способен повысить выносливость и отсрочить усталость при тренировках в жарких условиях.

В опыте участвовали здоровые молодые мужчины и женщины, которых разделили на две группы. Обе выполняли упражнения в условиях высокой температуры, однако первая приняла кофеин до начала тренировки, а вторая во время нее.

Указывается на то, что второй вариант оказал более выраженный положительный эффект. Добровольцы дольше выдерживали финальный высокоинтенсивный отрезок тренировки и отмечали меньшую усталость перед ним.

Японцы отмечают, что плавное повышение уровня кофеина в крови на протяжении всего занятия позволило избежать увеличения нагрузки на дыхательную систему и снижения мозгового кровотока. Подобные побочные эффекты характерны для однократного приема стимулятора перед физической нагрузкой.

Сообщается, что в конце тренировки у подопытных из первой группы наблюдалось большее повышение температуры тела и усиленная работа сердца. Но такие изменения, по мнению ученых, отражали улучшение физической работоспособности.

Полагается, что подобная стратегия может стать простым и безопасным способом повышения спортивных результатов в жарком климате.

Ранее китайцы рассказали о пользе кофеина для психики.