Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 040 950 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 19 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 040 950 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 032 танка, 23 012 боевых бронированных машин, 30 531 артиллерийская система, 1 442 РСЗО, 1 198 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 46 712 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 492 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 55 606 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 932 единицы специальной техники.

Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России.