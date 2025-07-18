В пятницу, 18 июля, Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России. Появилась официальная информация.

Говорится: «Сегодня Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных рестрикционных мер в отношении энергетического, банковского и военного секторов России».

Добавляется, что был согласован существенный список из 55 наименований, включая 14 физических и 41 юридическое лицо.

Отмечается, что впервые затрагивают неназванного капитана судна, а также частного международного морского перевозчика.

Ранее Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума.