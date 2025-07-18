Ученые услышали, как шепчет металл

Международная группа экспертов услышала таинственный шепот металла. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что был создан метод услышать очень слабые магнитные сигналы в немагнитных металлах, таких как медь, золото и алюминий – для этого понадобился лишь лазер и усовершенствованная методика.

Поясняется, что обычные металлы кажутся нам магнитно тихими – они не притягиваются к магнитам, как железо.

Однако, как говорят ученые, на самом деле при определенных условиях они тоже реагируют на магнитные поля. Просто эти отклики были настолько слабы, что за последние полтора столетия никто не мог их точно зафиксировать, особенно с помощью света.

Сейчас же это получилось благодаря усовершенствованному методу магнитооптического эффекта Керра.

Специалисты использовали синий лазер с длиной волны 440 нм и модулировали внешнее магнитное поле с высокой амплитудой. Подобный подход позволил многократно усилить чувствительность измерений и впервые зафиксировать оптический эффект Холла в обычных металлах.

Сказано: «Представьте, что все это время мы пытались услышать шепот в шумной комнате. Мы знали, что он есть, но не могли разобрать слов. Теперь у нас наконец-то появился нужный микрофон».

Уверяется, что такой метод открывает новое окно в изучение магнитных свойств и поведения электронов и способен привести к созданию более быстрых и энергоэффективных технологий

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