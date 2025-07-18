Японцы рассказали, что о нас думают собаки

Эксперты из университета Киото в Японии поведали, что собаки думают о людях. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что было установлено, могут ли эти животные делать выводы о надежности и щедрости людей.

Выяснилось, что собаки не отдают предпочтение добрым людям – это касалось и ситуаций, когда они сами взаимодействовали с этими людьми.

Ученые провели опыт с сорока домашними собаками, стремясь понять, могут ли те, наблюдая за взаимодействием людей, судить о доброте этих людей.

Установлено, что собаки не отдают предпочтение доброму человеку, который угостил другую собаку, по сравнению с тем, кто этого не сделал. Это касалось и ситуаций, когда животные напрямую общались с этими людьми.

Сказано: «Мы ожидали, что хотя бы после личного опыта собаки начнут проявлять предпочтения, но этого не произошло».

Полагается, что отсутствие предпочтений может быть связано не с неспособностью собак делать выводы, а с особенностями самой методики.

Так, тест с двумя вариантами выбора может быть недостаточно чувствительным. Разные собаки имеют разные жизненные опыты, а потому будущие исследования, по мнению ученых, должны включать представителей из разных групп – к примеру, служебных, бездомных или терапевтических собак.

Резюмируется: «Собаки действительно могут быть очень чуткими, но пока мы не можем с уверенностью сказать, формируют ли они мнение о человеке по его поведению с другими».

Ранее австралийцы поведали, как с нами разговаривают собаки.