Физики зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией

Эксперты из коллаборации LHCb, работающей на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией при распаде барионов, то есть частиц, состоящих из трех кварков (фундаментальных частиц материи). Физики поведали подробности.

Сообщается, что CP-нарушение (нарушение зарядово-зеркальной симметрии) представляет собой ключевой механизм, объясняющий, почему в нашей Вселенной больше материи, чем антиматерии.

Ученые поясняют, что, согласно современным космологическим моделям, сразу после Большого взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть в равных количествах. Но наблюдаемая Вселенная практически полностью состоит из материи.

Сказано, что одно из объяснений этой асимметрии – различия в поведении материи и антиматерии, зафиксированные как раз через CP-нарушение.

Информируется, что до недавних пор данное явление удавалось наблюдать только у мезонов, то есть частиц, состоящих из пары кварк–антикварк. Однако сейчас впервые CP-нарушение зарегистрировано и в распадах барионов, к которым относятся протоны и нейтроны – основа привычной нам материи.

Отмечается: «Мы зафиксировали различие в распадах барионной материи и антиматерии. Это первая экспериментальная демонстрация CP-нарушения в частицах, состоящих из трех кварков, а не двух».

Подчеркивается, что хотя подобное поведение и предсказывалось, его экспериментальное подтверждение в барионах оказалось крайне сложным. Новые данные не решают загадку глобального дисбаланса материи и антиматерии после Большого взрыва, но дают важные зацепки.

Ожидается, что дальнейшее изучение CP-нарушения в барионах поможет расширить рамки существующей физики и приблизит нас к пониманию фундаментальных свойств Вселенной. В частности, результаты могут указать на физику за пределами Стандартной модели – главной теории, описывающей взаимодействие элементарных частиц.

Ранее ученые придумали, как перевозить антиматерию.