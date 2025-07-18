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Новости > Потребление электричества в Украине немного выросло

Потребление электричества в Украине немного выросло

Александр Панько
18.07.25 12:28
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Потребление электричества в Украине немного выросло

Стало известно, какая ситуация с электричеством в Украине на утро пятницы, 18 июля. Об этом поведали в «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Из-за неблагоприятных метеоусловий (грозы и порывы ветра) на сегодняшнее утро были полностью или частично были обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях».

Добавляется, что бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Уточняется, что восстановление электроснабжения обесточенных абонентов планируется до конца текущих суток.

Также сказано, что сегодня потребление электроэнергии выросло на 2,5% по сравнению с показателем в четверг.

По словам энергетиков, причиной этому является облачная погода в большинстве областей нашей страны и дождь в юго-западном регионе.

Поясняется, что это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Резюмируется, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером и он был на 6,4% ниже, чем в среду. Причина подобных изменений – спад жары на всей территории Украины.

Ранее непогода натворила бед в Одессе.

Тэги: общество, регионы, электричество, новости Украины

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