Потребление электричества в Украине немного выросло

Стало известно, какая ситуация с электричеством в Украине на утро пятницы, 18 июля. Об этом поведали в «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Из-за неблагоприятных метеоусловий (грозы и порывы ветра) на сегодняшнее утро были полностью или частично были обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях».

Добавляется, что бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Уточняется, что восстановление электроснабжения обесточенных абонентов планируется до конца текущих суток.

Также сказано, что сегодня потребление электроэнергии выросло на 2,5% по сравнению с показателем в четверг.

По словам энергетиков, причиной этому является облачная погода в большинстве областей нашей страны и дождь в юго-западном регионе.

Поясняется, что это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Резюмируется, что вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером и он был на 6,4% ниже, чем в среду. Причина подобных изменений – спад жары на всей территории Украины.

Ранее непогода натворила бед в Одессе.