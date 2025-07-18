Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине краснокнижные рыбы оказались под угрозой

В Украине краснокнижные рыбы оказались под угрозой

Агата Кловская
18.07.25 13:43
205
В Украине краснокнижные рыбы оказались под угрозой

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, который российские оккупанты устроили летом 2023 года, нанес серьезный удар по популяциям рыбы в Украине, в частности по краснокнижным осетровым. Как отмечают ученые, ситуация, которая сложилась в Черноморском регионе, является критической. Об этом рассказала «Телеграфу» ихтиолог Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

По ее словам, сооружение Каховской ГЭС в свое время уже существенно повлияло на природные условия: оно трансформировало реку в водохранилище и отрезало осетровым рыбам путь к нерестилищам. Теперь, после разрушения плотины, популяция снова вынуждена адаптироваться к новым условиям существования.

Куцоконь отмечает, что осетровые уже могут возвращаться в Днепр в районе Запорожья, где когда-то исторически и располагались их места нереста. В то же время эксперт отмечает: общая ситуация с осетровыми в Черноморском бассейне является катастрофической. Эти рыбы нуждаются в миграциях: взрослые особи идут из моря в реки для размножения, а молодь потом возвращается обратно в море для нагула.

Основная проблема — зарегулированность украинских рек, которая делает невозможным естественный нерест. На сегодня некоторые виды осетровых еще сохраняются в Дунае, что стало возможным благодаря поддержке со стороны природоохранных программ, в частности профинансированных Евросоюзом. По ее словам, до сих пор нет уверенности в том, происходит ли вообще естественное воспроизводство этих мигрирующих видов рыб, поскольку их цикл нереста сильно зависит от возможности беспрепятственной миграции между морем и рекой.

«Евросоюз дает на это кучу средств, чтобы выпускать малька после искусственного размножения. Да, выпускают просто потом в реку, чем и наши занимались, например, тот же Днепровский осетровый производственно-экспериментальный завод имени С.Т. Артющика в свое время на Херсонщине, когда еще функционировал. То есть мы не знаем, существует ли вообще то естественное воспроизводство этих видов, которые должны идти на нерест из моря в реки», — пояснила ученая.

Напомним, в море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона.

Тэги: Украина, рыбы, Красная книга

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.07.25 16:53

В Болгарии обнаружили доисторическую звездную карту, вырезанную в камне

18.07.25 15:34

Трамп должен принять, что это его война: Foreign Policy объяснил, где ошибается глава Белого дома

18.07.25 14:46

Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 14:23

В лесу Таиланда нашли местного «Маугли»

18.07.25 14:01

Ученые услышали, как шепчет металл

18.07.25 13:58

Японцы рассказали, что о нас думают собаки

18.07.25 13:46

Физики зафиксировали нарушение симметрии между материей и антиматерией

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

18.07.25 14:39

Трамп якобы призвал Зеленского идти в наступление

18.07.25 13:18

Трамп готовит «агрессивный» план завершения войны в Украине, — Госдеп

18.07.25 12:19

Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума

18.07.25 10:17

В ЕС смогли одобрить 18-й пакет санкций против России, — СМИ

18.07.25 09:59

Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер

18.07.25 09:27

Зеленский раскрыл подробности «мега-сделки» с Трампом

17.07.25 14:26

В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

17.07.25 12:47

На полигоне под Черниговом курсант расстрелял военнослужащих

17.07.25 12:40

Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром

14.07.25 09:18

Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве, — СМИ

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

14.07.25 10:23

Сенатор Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для ВСУ

14.07.25 13:16

Обнаружен новый вид крови

14.07.25 14:09

Озвучена опасность регулярного отказа от завтрака в молодости

14.07.25 12:22

Стало известно о небывалой пользе окры

14.07.25 07:39

Назван самый опасный день недели для пожилых людей

15.07.25 16:41

Ученые объяснили, чем полезны солнечные дни

13.07.25 23:59

В начале рабочей недели украинцев ждет жаркая погода, но ожидаются грозы

Фото и Видео
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди