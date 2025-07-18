В Украине краснокнижные рыбы оказались под угрозой

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции, который российские оккупанты устроили летом 2023 года, нанес серьезный удар по популяциям рыбы в Украине, в частности по краснокнижным осетровым. Как отмечают ученые, ситуация, которая сложилась в Черноморском регионе, является критической. Об этом рассказала «Телеграфу» ихтиолог Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

По ее словам, сооружение Каховской ГЭС в свое время уже существенно повлияло на природные условия: оно трансформировало реку в водохранилище и отрезало осетровым рыбам путь к нерестилищам. Теперь, после разрушения плотины, популяция снова вынуждена адаптироваться к новым условиям существования.

Куцоконь отмечает, что осетровые уже могут возвращаться в Днепр в районе Запорожья, где когда-то исторически и располагались их места нереста. В то же время эксперт отмечает: общая ситуация с осетровыми в Черноморском бассейне является катастрофической. Эти рыбы нуждаются в миграциях: взрослые особи идут из моря в реки для размножения, а молодь потом возвращается обратно в море для нагула.

Основная проблема — зарегулированность украинских рек, которая делает невозможным естественный нерест. На сегодня некоторые виды осетровых еще сохраняются в Дунае, что стало возможным благодаря поддержке со стороны природоохранных программ, в частности профинансированных Евросоюзом. По ее словам, до сих пор нет уверенности в том, происходит ли вообще естественное воспроизводство этих мигрирующих видов рыб, поскольку их цикл нереста сильно зависит от возможности беспрепятственной миграции между морем и рекой.

«Евросоюз дает на это кучу средств, чтобы выпускать малька после искусственного размножения. Да, выпускают просто потом в реку, чем и наши занимались, например, тот же Днепровский осетровый производственно-экспериментальный завод имени С.Т. Артющика в свое время на Херсонщине, когда еще функционировал. То есть мы не знаем, существует ли вообще то естественное воспроизводство этих видов, которые должны идти на нерест из моря в реки», — пояснила ученая.

Напомним, в море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона.