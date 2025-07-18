Список ЮНЕСКО пополнили 26 объектов

На днях Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назвала почти три десятка объектов по всему миру, пополнивших список всемирного наследия. Среди них, к удивлению многих, оказались и знаменитые баварские замки, вдохновившие киностудию «Дисней» при создании замка Спящей красавицы — многие туристы полагали что они уже давно в списке ЮНЕСКО.

Полное название нового объекта культурного наследия ЮНЕСКО — Дворцы короля Людвига II Баварского: Нойшванштайн, Линдерхоф, Шахен и Херренкимзе.

«Этот комплекс состоит из четырех величественных дворцовых комплексов в альпийском регионе Баварии, построенных при короле Людвиге II в период с 1864 по 1886 год. Задуманные как места личного уединения и творческого побега, они отражают романтический и эклектичный дух той эпохи. Вдохновленные замком Вартбург, Версалем, немецкими сказками и операми Вагнера, дворцы демонстрируют историзм и передовые технологии XIX века. Тщательно вписанные в потрясающие природные ландшафты, они воплощают художественное видение Людвига. Открытые для публики вскоре после его смерти в 1886 году, эти объекты сейчас являются музеями и остаются важными культурными памятниками», — отмечается в обосновании от ЮНЕСКО.

Всего в обновленный список времирного наследия вошли 26 объектов — 21 культурный, 5 природных и один смешанный:

Мемориальные места Камбоджи: от центров репрессий до мест покоя и размышлений, Камбоджа Национальный парк Пещеры Перуасу, Бразилия Прибрежные и морские экосистемы архипелага Бижагос — Омати Миньо, Гвинея-Бисау Объекты культурного наследия Древнего Хутталя, Таджикистан Культурный ландшафт Дий-Гид-Бий гор Мандара, Камерун Палиеландшафт Файя, Объединенные Арабские Эмираты Лесной парк Селангор, Малайзия, Институт лесных исследований, Малайзия Погребальная традиция в доисторическом Сардинии — Домус-де-джанас, Италия Комплекс Гола-Тиваи, Сьерра-Леоне Военные ландшафты маратхов в Индии, Индия Мегалиты Карнака и побережья Морбиана, Франция Минойские дворцовые центры, Греция Гора Кымган — Алмазная гора с моря, Корейская Народно-Демократическая Республика Культурный ландшафт горы Муландже, Малави Мёнс Клинт, Дания Культурный ландшафт Муруджуга, Австралия Петроглифы вдоль ручья Бангучон, Республика Корея Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, Российская Федерация Сарды и лидийские курганы Бин-Тепе, Турция Археологический ансамбль Порт-Рояля XVII века, Ямайка Колониальный трансистмийский маршрут Панамы, Панама Дворцы короля Людвига II Баварского: Нойшванштайн, Линдерхоф, Шахен и Херренкимзе, Германия Доисторические памятники долины Хоррамабад, Иран Маршрут Вихарика через священные места в Вирикуту, Мексика Императорские гробницы Сися, Китай Йен Ту-Винь Нгием-Кон Сон, комплекс памятников и Пейзажи, Вьетнам

Отметим, что ООН вносит объекты в список всемирного наследия ЮНЕСКО с целью сохранения их выдающейся универсальной ценности для всего человечества, а также для привлечения внимания к их охране и продвижения с туристической целью.

Напомним, в ЮНЕСКО подсчитали, сколько понадобится Украине средств, чтобы восстановить культуру и туризм.