Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Список ЮНЕСКО пополнили 26 объектов

Список ЮНЕСКО пополнили 26 объектов

Агата Кловская
18.07.25 12:49
49
Список ЮНЕСКО пополнили 26 объектов

На днях Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назвала почти три десятка объектов по всему миру, пополнивших список всемирного наследия. Среди них, к удивлению многих, оказались и знаменитые баварские замки, вдохновившие киностудию «Дисней» при создании замка Спящей красавицы — многие туристы полагали что они уже давно в списке ЮНЕСКО.

Полное название нового объекта культурного наследия ЮНЕСКО — Дворцы короля Людвига II Баварского: Нойшванштайн, Линдерхоф, Шахен и Херренкимзе.

«Этот комплекс состоит из четырех величественных дворцовых комплексов в альпийском регионе Баварии, построенных при короле Людвиге II в период с 1864 по 1886 год. Задуманные как места личного уединения и творческого побега, они отражают романтический и эклектичный дух той эпохи. Вдохновленные замком Вартбург, Версалем, немецкими сказками и операми Вагнера, дворцы демонстрируют историзм и передовые технологии XIX века. Тщательно вписанные в потрясающие природные ландшафты, они воплощают художественное видение Людвига. Открытые для публики вскоре после его смерти в 1886 году, эти объекты сейчас являются музеями и остаются важными культурными памятниками», — отмечается в обосновании от ЮНЕСКО.

Всего в обновленный список времирного наследия вошли 26 объектов — 21 культурный, 5 природных и один смешанный:

  1. Мемориальные места Камбоджи: от центров репрессий до мест покоя и размышлений, Камбоджа
  2. Национальный парк Пещеры Перуасу, Бразилия
  3. Прибрежные и морские экосистемы архипелага Бижагос — Омати Миньо, Гвинея-Бисау
  4. Объекты культурного наследия Древнего Хутталя, Таджикистан
  5. Культурный ландшафт Дий-Гид-Бий гор Мандара, Камерун
  6. Палиеландшафт Файя, Объединенные Арабские Эмираты
  7. Лесной парк Селангор, Малайзия, Институт лесных исследований, Малайзия
  8. Погребальная традиция в доисторическом Сардинии — Домус-де-джанас, Италия
  9. Комплекс Гола-Тиваи, Сьерра-Леоне
  10. Военные ландшафты маратхов в Индии, Индия
  11. Мегалиты Карнака и побережья Морбиана, Франция
  12. Минойские дворцовые центры, Греция
  13. Гора Кымган — Алмазная гора с моря, Корейская Народно-Демократическая Республика
  14. Культурный ландшафт горы Муландже, Малави
  15. Мёнс Клинт, Дания
  16. Культурный ландшафт Муруджуга, Австралия
  17. Петроглифы вдоль ручья Бангучон, Республика Корея
  18. Наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, Российская Федерация
  19. Сарды и лидийские курганы Бин-Тепе, Турция
  20. Археологический ансамбль Порт-Рояля XVII века, Ямайка
  21. Колониальный трансистмийский маршрут Панамы, Панама
  22. Дворцы короля Людвига II Баварского: Нойшванштайн, Линдерхоф, Шахен и Херренкимзе, Германия
  23. Доисторические памятники долины Хоррамабад, Иран
  24. Маршрут Вихарика через священные места в Вирикуту, Мексика
  25. Императорские гробницы Сися, Китай
  26. Йен Ту-Винь Нгием-Кон Сон, комплекс памятников и Пейзажи, Вьетнам

Отметим, что ООН вносит объекты в список всемирного наследия ЮНЕСКО с целью сохранения их выдающейся универсальной ценности для всего человечества, а также для привлечения внимания к их охране и продвижения с туристической целью.

Напомним, в ЮНЕСКО подсчитали, сколько понадобится Украине средств, чтобы восстановить культуру и туризм.

Тэги: ЮНЕСКО

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.07.25 12:56

Китайцы рассказали о пользе кофеина для психики

18.07.25 12:48

Синоптик поведала, чего ждать украинцам от погоды в грядущие выходные

18.07.25 12:28

Потребление электричества в Украине немного выросло

18.07.25 12:19

Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума

18.07.25 11:45

Мерц подтвердил поставки Patriot Украине «в ближайшие недели»

18.07.25 11:39

СМИ узнали, откуда США возьмут Patriot для Украины

18.07.25 10:59

У НАТО уже есть план уничтожения Калининграда на случай агрессии РФ

18.07.25 10:55

У Трампа выявили хроническое заболевание

18.07.25 10:31

Орбан намекнул, что Венгрия может выйти из ЕС

18.07.25 12:19

Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума

18.07.25 10:17

В ЕС смогли одобрить 18-й пакет санкций против России, — СМИ

18.07.25 09:59

Миротворцы готовы к отправке в Украину, — Стармер

18.07.25 09:27

Зеленский раскрыл подробности «мега-сделки» с Трампом

17.07.25 14:26

В «Резерв+» грядут важные изменения по отсрочкам онлайн

17.07.25 14:04

Новый премьер-министр Украины сделала многозначительное заявление после своего назначения

17.07.25 12:47

На полигоне под Черниговом курсант расстрелял военнослужащих

17.07.25 12:40

Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром

17.07.25 11:32

В Украине отменят «дистанционку» в школах

17.07.25 10:46

В Украине разрешили военные контракты на 60+

11.07.25 16:14

Трамп вообразил себя… Суперменом

11.07.25 16:51

Буданов озвучил новое условие по перемирию

11.07.25 13:43

Трамп обдумывает введение «глобального нефтяного эмбарго», чтобы ударить по экономике РФ

14.07.25 09:18

Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве, — СМИ

11.07.25 14:35

Нефть снова начала дорожать после доклада ОПЕК

11.07.25 13:02

Госдеп сделал заявление о необходимости коммуникации с Россией

11.07.25 13:41

Фицо объяснил, почему блокирует 18-й пакет санкций ЕС против России

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

14.07.25 10:23

Сенатор Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для ВСУ

Фото и Видео
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Трагедия в Ираке: десятки людей заживо сгорели в гипермаркете
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди