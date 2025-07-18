Белый дом озвучил план давления на Россию по окончанию действия ультиматума

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не выполнит выдвинутые требования в течение 50 дней, против нее будут введены новые экономические ограничения. Речь идет, в частности, о повышении тарифов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции.

«Ну, как четко изложил президент (Трамп), если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями», — заявила Левитт.

По ее словам, вторичные санкции затронут и те страны, которые покупают нефть у России. Это, как считают в Белом доме, нанесет серьезный ущерб российской экономике.

Также в администрации президента Трампа отметили, что США стремятся к дипломатическому решению войны, которая продолжается далеко от американских границ.

«Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением, он продвигает эту идею, его администрация потратила много часов и много времени, пытаясь решить эту войну», — добавили в Белом доме, подчеркнув, что Трамп стремится остановить убийства и сохранить жизни.

Напомним, Госдеп прокомментировал усилия Трампа по Украине.