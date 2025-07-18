Мерц подтвердил поставки Patriot Украине «в ближайшие недели»

Украине поставят зенитно-ракетную систему Patriot уже в ближайшие недели — продолжаются финальные переговоры между министерствами обороны. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции в Лондоне, сообщает «Укринформ».

США готовы к передаче, а Европа — к финансированию.

«Именно в эти часы министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующую поставку Patriot в Украину в сжатые сроки. Это может занять недели. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но у нас пока нет результата», — отметил Мерц.

Он предположил соглашение между министрами обороны, которое сделает технически возможным то, что пообещал глава Белого дома.

«США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее», — добавил канцлер.

Недавно достигнуто соглашение о том, что Украине поставят новые системы Patriot с европейского континента и Восточной Европы в целом. Мерц отметил, что эти системы затем будут заменены Соединенными Штатами.

Также глава правительства ФРГ заверил, что Украина «в ближайшие недели и месяцы» получит дальнейшую поддержку «в больших масштабах», в частности в вопросе дальнобойного оружия, также через промышленную кооперацию, которую Германия осуществляет совместно с Украиной. Однако он вновь уклонился от вопроса, будут ли поставлять Украине ракеты Taurus.

Отдельно канцлер выразил надежду, что американское правительство совместно с Конгрессом примет решения, которые готовились уже несколько недель по усилению санкций против РФ.

Напомним, Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot.