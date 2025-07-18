СМИ узнали, откуда США возьмут Patriot для Украины

Украина действительно может получить «17 Patriot», которые обещал президент США Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о 17 пусковых установках Patriot, которые были предназначены для Швейцарии. Об этом сообщает Defense Express.

Журналисты обратили внимание на сообщение Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) Швейцарии, которое предупредило, что США решили задержать поставку пяти батарей Patriot, предоставив приоритет Украине.

Этим контрактом еще с 2021 года предусматривалось предоставить Швейцарии 17 пусковых установок Patriot, 70 ракет к ним, пять РЛС AN/MPQ-65, шесть систем распределения информации MIDS-LVT и пять пунктов боевого управления AN/MSQ-132.

В Defense Express предполагают, что каждая батарея Patriot, которую должна получить Швейцария, включает по три пусковые установки. А еще две пусковые — могли приобрести для резерва.

Кроме того, в ноябре 2022 года Госдеп США дал разрешение на поставку Швейцарии еще 72 ракет для Patriot и сопутствующих материалов на 700 млн долларов. Эти поставки тоже задержали.

Издание обращает внимание, что пока неизвестно, как США собираются решить юридические и бюрократические вопросы, которые могут быть связаны с поставками в Украину батарей, предназначенных для Швейцарии.

Напомним, Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot.