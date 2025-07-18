У НАТО уже есть план уничтожения Калининграда на случай агрессии РФ

В случае необходимости НАТО способно захватить Калининградскую область России в сжатые сроки. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, сообщает Defense News.

«Калининградская область имеет ширину около 47 миль (примерно 75 километров со стороны Литвы) и окружена территорией стран НАТО. Сегодня наши силы и союзники имеют возможности, чтобы стереть этот анклав с лица земли быстрее, чем когда-либо ранее», — сказал он на конференции Ассоциации армии США LandEuro в немецком Висбадене.

По словам генерала, НАТО уже начало реализацию стратегии под названием Линия сдерживания на восточном фланге. Она направлена на укрепление наземного потенциала Альянса и развитие кооперации в сфере военно-промышленного комплекса.

В рамках этой программы союзники ускоренными темпами разрабатывают стандартизированные цифровые системы, единые пусковые установки и облачную архитектуру координации, которая позволит более эффективно сдерживать угрозы со стороны России.

Донахью также подчеркнул, что сухопутное присутствие на восточной границе НАТО приобретает все большее значение.

«Наземный компонент не теряет актуальности, наоборот, его значение растет. Сегодня контроль над морем можно установить с суши. Мы видим это на примере Украины», — отметил генерал.

Напомним, Рютте призвал НАТО готовиться к войне с Россией.