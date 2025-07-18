У Трампа выявили хроническое заболевание

У Дональда Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на представителей Белого дома.

79-летний президент США прошел медицинское обследование из-за незначительного отека ног и синяков на руке. После проведения ультразвука и комплексного анализа состояния сосудов стало известно, что он страдает хронической венозной недостаточностью — состоянием, при котором вены ног неэффективно перекачивают кровь к сердцу, вызывая застой крови.

Заболевание достаточно распространено среди людей старше 70 лет. Однако врачи Белого дома отметили, что тромбоза глубоких вен или артериальных патологий, которые могли бы осложнить ситуацию, не обнаружено. Что касается синяков на руке, медики объяснили, что они возникают из-за незначительного повреждения тканей, вызванного частыми рукопожатиями.

Напомним, Белый дом обнародовал результаты медосмотра Трампа.