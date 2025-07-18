Орбан намекнул, что Венгрия может выйти из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление. Говорит, что его страна может выйти из ЕС.

Он отметил: «Я могу обещать венгерским избирателям одно. Если я увижу, что членство в ЕС больше не стоит того, я выскажусь. Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте. Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри ЕС и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него».

Политик добавил: «Венгрия вступила в ЕС в 2004-м году и тогда он был совсем не таким, как сейчас, Брюссель не навязывал странам-членам свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или участии в военном конфликте».

Отмечается: «Он стал политическим союзом, так что мы вступили в экономический союз, и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот ЕС это не тот ЕС. В нынешнем виде у сообщества нет шансов на общеевропейское процветание, оно просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено».

Ранее Орбан покусился на границы и население Украины.